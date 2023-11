Les conseils d’Éric Abidal pour le Barça

Cela fait déjà bien longtemps qu’Éric Abidal a mis de côté les crampons, mais il n’en reste pas moins attentif sur le football actuel. Surtout lorsqu’il s’agit du FC Barcelone, dont il était joueur, puis directeur sportif entre 2018 et 2021. Et justement, alors que l’ancien défenseur français était en Pologne, le temps d’un congrès, ce dernier a livré quelques conseils à son ancien club. Selon lui, le Barça doit s’adapter à travers les cycles.

«La même philosophie de jeu prévaut depuis des années : le tiki-taka. Cependant, il faut être ouvert à l’évolution», dit-il. Éric Abidal considère que le football est désormais «plus athlétique et plus fort. Quand on va en Italie, en France ou en Angleterre, l’idée du football est complètement différente». L’ex-international français en a également profité pour adresser un joli message au Barça : «J’y ai été directeur sportif pendant presque deux ans, mais pour moi, c’était genre 10 ans ! (…) Ce fut une belle expérience. C’était triste de quitter ce poste.»