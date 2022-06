Real Madrid : Eduardo Camavinga évoque les cas Mbappé et Tchouameni

Récent champion d'Europe avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga est désormais présent avec l’équipe de France Espoirs dans le cadre des qualifications à l'Euro Espoirs en 2023. Le jeune milieu a été interrogé par Le Parisien sur les deux Français liés au Real Madrid ces derniers temps, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni.

«C’est la vie, il a fait son choix et c’est tout, il faut le respecter. On n’en a pas plus parlé que ça dans le vestiaire,» indiquait-il à propos du joueur du PSG tandis qu'il espère voir le milieu de l'AS Monaco le rejoindre dans la capitale espagnole : «on en a parlé. Nos discussions resteront top secrètes mais c’est quelqu’un que j’ai rencontré en sélection, une bonne personne et j’espère qu’il viendra.»