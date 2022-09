JT Foot Mercato : le mercato old school de Galatasaray

La suite après cette publicité

La folie à Istanbul

Cet été, les dirigeants de Galatasaray ont décidé de frapper fort sur le marché des transferts pour permettre au club de retrouver les sommets. Des recrues d'expériences, c'était la ligne directrice de ce mercato. Il y a du très beau monde qui est arrivé sur le Bosphore comme Marcelo, Mertens, Torreira, Dubois ou encore Sergio Oliveira pour ne citer qu'eux. Et ce n’est pas fini, car ce matin, Galatasaray a confirmé via un communiqué des négociations avec le PSG pour Mauro Icardi. Comme on vous l'a révélé, l'Argentin va être prêté avec option d'achat. Le club parisien devrait prendre en charge une grande partie du salaire du joueur. L'attaquant ne devrait pas débarquer seul puisque le club stambouliote a aussi annoncé des négociations avec Juan Mata.

Le nouveau coach de Chelsea

Le suspense concernant l'identité du nouveau coach des Blues n'aura pas duré très longtemps. Il devrait s'agir de Graham Potter, l'actuel coach de Brighton. Sky Sports affirme qu’un accord verbal a été trouvé avec toutes les parties. Le média révèle qu’après avoir reçu l’aval de Brighton, le propriétaire des Blues Todd Boehly a rencontré Potter hier à Londres et les discussions ont été positives. Le club londonien a déjà fait savoir qu’il était disposé à payer les années de contrat qu'il reste à Potter, soit environ 15 M€.

Les officiels du jour

Nottingham Forest continue son mercato fou. Libre de tout contrat depuis son départ de Villarreal, Serge Aurier débarque chez le très actif promu anglais. L'ancien défenseur de Villarreal a signé un contrat de deux saisons avec les Reds. Le RB Leipzig n'a pas tardé à trouver le remplaçant de Domenico Tedesco. Via un communiqué, le club allemand a annoncé l'arrivée sur le banc de Marco Rose. Agent libre en 2024, Rade Krunić vient de prolonger son aventure avec l’AC Milan. Le Bosnien de 28 ans est désormais lié à la formation milanaise jusqu'en juin 2025.