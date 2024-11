Liverpool face à un énorme dilemme pour ses stars !

Malgré le départ cet été de celui qui a été son coach pendant près de 10 ans, Jürgen Klopp, Liverpool a su s’en relever rapidement. Arrivé pour succéder à l’Allemand, Arne Slot a su capitaliser sur le travail de ce dernier et apporter sa touche pour remettre la machine de guerre des bords de la Mersey en ordre de bataille. Leader de Premier League avec cinq points d’avance sur Manchester City, Liverpool est aussi en tête de la poule de 36 équipes en Ligue des Champions avec 4 victoires en 4 matches. Une première partie de saison éclatante qui n’empêche pas le club de préparer l’avenir.

Assurant déjà la venue du gardien géorgien Giorgi Mamardashvili (24 ans) qui arrivera l’an prochain de Valence, les Reds ont également quelques joueurs dans le viseur. C’est le cas des Français Marcus Thuram (Inter Milan) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais). Cependant, si des arrivées sont à prévoir, des départs ne sont pas à exclure. En effet, trois joueurs cadres arriveront à la fin de leur contrat en juin 2025. On retrouve ainsi Trent Alexander-Arnold (26 ans) Mohamed Salah (32 ans) et Virgil van Dijk (33 ans). Le premier a été lancé dans le onze à l’aube de la saison 2016-2017, le deuxième est arrivé de l’AS Roma lors du mercato estival 2017 et le troisième est venu à l’hiver 2018 de Southampton.

Difficile de prolonger tout le monde

Les trois hommes font partie des cinq plus anciens de Liverpool au même titre que Joe Gomez (arrivé à l’été 2015) et Andrew Robertson (recruté à l’été 2017). Des cadres qui ont connu les principaux succès des Reds à l’image de la Ligue des Champions 2019 et de la Premier League 2020. Difficile de les voir quitter tous les trois le club le même été et les Reds travaillent activement pour les prolonger malgré de multiples intérêts. Le Real Madrid lorgne Trent Alexander-Arnold tandis que l’Arabie saoudite ne lâche pas Mohamed Salah pour en faire une icône de son championnat.

Voulant prolonger tout le monde, Liverpool travaille sur les trois dossiers et essaye de trouver des compromis comme l’explique The Telegraph. Ça ne sera pas simple d’offrir à chacun ce qu’ils souhaitent. Plus jeune, Trent Alexander-Arnold (26 ans) représente le futur du club et ce sera plus facile de le blinder que pour Mohamed Salah (32 ans) et Virgil van Dijk (33 ans), qui se rapprochent de la dernière partie de leur carrière. Car oui la marge de manœuvre de Liverpool sera réduite.

En augmentant de 2% le prix de ses billets, Liverpool a su augmenter ses recettes d’environ 1,9 million d’euros sur la dernière année. Une belle opération financière qui reste néanmoins peu populaire auprès des supporters et qui ne correspond qu’à un mois de salaire de Mohamed Salah par exemple. Le prochain contrat de sponsoring que réalisera Liverpool pourrait lui être utile pour financer ses prolongations, mais il va falloir la jouer finement. Soit voir sa masse salariale exploser et prendre des risques financiers afin de conserver ses légendes ou bien sacrifier un ou deux éléments pour mieux conserver les autres.