Real Madrid : la presse madrilène a trouvé un argument de poids pour se rassurer avec Kylian Mbappé

Les dernières semaines de Kylian Mbappé à Madrid n’ont pas été simples. Venu au Real Madrid pour garnir sa vitrine de trophées, et notamment celui de la Ligue des Champions, le Bondynois était très attendu en C1. Malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme prévu après son triplé inscrit face à Manchester City lors du barrage retour. Son équipe est très loin d’avoir été séduisante contre l’Atlético de Madrid et Arsenal et lui n’a pas brillé.

La suite après cette publicité

C’est simple : face aux Colchoneros, il n’a pas tiré une seule fois au but lors de ce huitième de finale aller et retour. Cela n’a pas empêché la Casa Blanca de se qualifier, mais une réaction était espérée face aux Gunners. En vain. Balayé 3-0 à l’Emirates Stadium, Madrid s’est incliné 2-1 au Bernabéu et Mbappé a encore vécu un duel aller-retour sans trouver la faille. Certes, le capitaine de l’équipe de France est loin d’être l’unique responsable de la déroute merengue en Ligue des Champions, mais tout Madrid l’attendait pour ce genre de rendez-vous malgré ses 32 buts (et 4 passes décisives) inscrits en 49 matches.

Mbappé a toujours marqué dans ses finales

Sa sortie sur blessure (touché à la cheville) lors du match retour face aux Londoniens a d’ailleurs été accompagnée par des sifflets. Les huées d’une partie du public du Bernabéu se sont également fait entendre contre Getafe, lorsque le visage du Français, assis en loge, est apparu sur les écrans géants du stade. Pourtant, tout Madrid veut croire à un sursaut d’orgueil de l’ancien Parisien et de son équipe et rêve encore d’un possible doublé Liga-Coupe du Roi. Marca se donne d’ailleurs des raisons d’espérer pour la finale de Coupe du Roi qui opposera Madrid au FC Barcelone demain. Sur le papier, les Merengues ont toujours mordu la poussière face aux Blaugranas cette saison (0-4, 2-5). Cependant, le quotidien a trouvé un argument pour y croire.

La suite après cette publicité

Marca nous rappelle que Mbappé, annoncé rétabli pour le match de demain, a disputé trois finales de coupe avec sa nouvelle équipe : la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta, la Coupe Intercontinentale contre Pachuca et la Supercoupe d’Espagne face au Barça. Mbappé en a gagné deux et perdu une (celle contre les Catalans), mais Marca rappelle qu’il a toujours marqué lors de ses finales. Enfin, le journal insiste sur le fait que le numéro 9 madrilène n’a certes plus marqué depuis le 29 mars, mais il reste l’atout offensif numéro du Real en raison des méformes de Vinicius Junior (8 buts en 2025) et de Rodrygo (1 but). La méthode Coué de Marca va-t-elle payer ? Réponse demain soir.