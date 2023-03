PSG : l’anecdote touchante de Mathieu Bodmer sur Carlo Ancelotti

Aujourd’hui consultant pour le diffuseur de la Ligue 1 Prime Video, ainsi que la radio RMC, Mathieu Bodmer est apprécié pour l’expertise et la qualité de ses analyses à l’antenne. Une expérience riche, qu’il a pu alimenter tout au long de sa carrière de footballeur, en travaillant aux côtés de grands noms tels que Carlo Ancelotti. Dans une interview accordée au média Masterclass, l’ancien joueur du PSG a d’ailleurs révélé une anecdote touchante au sujet de l’entraîneur italien, pour qui il ne cache pas son admiration.

«C’est un grand coach, et un grand homme surtout, souligne le natif d’Evreux. Il prend soin de toi, pense à ta famille… Quand on on était en stage à New-York, les dates tombaient au moment où je devais emmener mes parents à New-York justement. Un soir, on était dans l’hôtel avec l’équipe, on mangeait, et mes parents étaient en bas. Mon père me dit 'descends’, je demande au coach si je peux aller les voir juste 10 minutes. Il me dit 'bah non, fais les monter’… Il les a fait manger à côté de lui, a parlé tout le repas avec mon père. Je pense que c’était le meilleur moment de la vie de mon père, et qu’il préfère Ancelotti à moi maintenant, plaisante-t-il. Il ne l’a pas fait parce que c’était le père de qui que ce soit, mais parce qu’aime le relationnel. C’était classe de sa part, encore une fois.»

