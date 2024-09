Torino : le début de saison historique des surprenants leaders de Serie A

Au rayon des géants d’Italie qui peinent à retrouver les sommets de Serie A sur le long terme, je demande le Torino. Sept fois champions d’Italie, vainqueurs de cinq Coppa et finaliste malheureux de la Coupe de l’UEFA, le club turinois a du mal à se qualifier pour une compétition européenne depuis sa reconstruction administrative (équipe ayant fait faillite pour cause d’instabilité financière en 2005) puis son retour dans l’élite italienne. Ecurie réputée pour former et développer les jeunes joueurs, le Torino a connu un été mouvementé avec la perte de plusieurs cadres tels qu’Alessandro Buongiorno, Raoul Bellanova ou encore Ricardo Rodriguez mais aussi et surtout un changement d’entraîneur avec le départ d’Ivan Jurić et l’arrivée de Paolo Vanoli. Ce dernier a pour mission de surfer sur les bonnes bases du projet installé par le Croate afin de le peaufiner et de l’améliorer. Surtout que la gronde populaire a été féroce au début de saison, réclamant la vente du club par le président-propriétaire Urbano Cairo, très contesté et critiqué pour être trop près de ses sous.

Malgré la perte de certains joueurs indispensables de la saison passée, les Granata ont réalisé de solides coups sur le mercato d’été avec les renforts de Che Adams, Guillermo Maripán, Saúl Coco, Borna Sosa, Marcus Pedersen et Sebastian Walukiewicz. Et l’intégration de ces nouveaux éléments a été très rapide et efficace dans le collectif en 3-5-2 : «Un voyage a commencé, un nouveau processus. Parfois, il y a peu de temps. Je ne me suis jamais fait d’illusions sur les performances contre Milan et l’Atalanta, de la même manière, je ne suis pas découragé par la performance contre Lecce, cela fait partie du processus. Je suis heureux d’entendre l’un de mes joueurs, comme Vanja, prendre la responsabilité de dire que l’objectif est l’Europe, alors nous devons le démontrer sur le terrain. Mais en tant qu’entraîneur, je vais regarder en avant et travailler pour l’atteindre», a déclaré Paolo Vanoli. Ancien élève d’Antonio Conte sur les bancs de l’Italie, de l’Inter Milan et de Chelsea, le tacticien de 52 ans vole désormais de ses propres ailes après un bon passage à Venezia.

Du jamais vu depuis plus de 40 ans !

Après cinq journées de Serie A, le Torino est seul en tête du championnat avec 11 points pris sur 15 possibles, soit trois victoires et deux nuls. Les Granata sont toujours invaincus et sont même parvenus à maîtriser l’Atalanta (2-1) et résister à l’AC Milan (2-2). D’ailleurs contre les Rossoneri, les Piémontais ont même failli repartir avec la victoire, mais c’était sans compter sur les deux buts milanais tardifs d’Alvaro Morata (89e) et Noah Okafor (90e+5) pour frustrer le Toro : «J’ai dit que j’attendais la fin du marché des transferts pour comprendre les caractéristiques des joueurs qui allaient arriver, maintenant ces joueurs doivent être insérés dans le contexte du jeu. J’ai toujours dit que je rêvais grand, mais après les paroles, nous devons aller sur le terrain. Je n’aime pas parler d’objectifs, je préfère les atteindre sur le terrain. Je rêve de réaliser quelque chose d’important avec cette ville et cette équipe. Aujourd’hui, cependant, je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je veux faire grandir cette équipe», a déclaré le tacticien italien qui a parfaitement su remodeler le système, passant d’un 3-4-2-1 en un 3-5-2 plus compact. En forme, la série du Torino est tout simplement historique.

En effet, les Granata n’avaient plus été seuls à la première place du classement de Serie A depuis la 17e journée de l’exercice 1976/77. Ils avaient alors terminé la saison à la 2ème place avec le rival de la Juventus en tête. Face à la Lazio, le Torino, qui vise une place en Ligue Europa, va croiser le fer avec un cador européen italien. Un moyen de jauger le potentiel des troupes turinoises qui vont d’ailleurs bientôt retrouver Nikola Vlašić et Per Schurrs, de retour de blessures : «L’équipe doit toujours être prête. Nous savons que nous affrontons une équipe qui se porte bien et qui a un grand potentiel offensif. Une équipe importante à affronter. Je ne regarde pas le classement, je laisse les fans le regarder. Nous sommes une équipe humble, nous savons que nous avons beaucoup à travailler et l’équipe a un long chemin à parcourir à partir de ce match. Ensuite, il y aura d’autres équipes fortes à affronter. En général, je suis content quand les fans sont contents. Mais le championnat ne se termine pas demain», a précisé l’entraîneur. Le Taureau est prêt à charger la concurrence !