FC Barcelone : Ousmane Dembélé commence à mettre tout le monde d'accord

Des sifflets. C'est ce que les supporters du FC Barcelone avaient réservé à Ousmane Dembélé lors de ce fameux match face à Naples à la mi-février, pour le retour du Français au Camp Nou après son long feuilleton hivernal. On le rappelle, son contrat expire en juin, et pour l'instant, une prolongation ne semble plus vraiment d'actualité, alors qu'un accord verbal existe déjà avec le PSG comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur Foot Mercato.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Si Xavi a toujours voulu compter sur l'ancien Rennais, quand Joan Laporta était plutôt favorable à une mise en tribunes, l'international tricolore le lui rend bien. Ce week-end encore, il a été particulièrement performant, avec une passe décisive pour Ferran Torres, et un autre caviar pour son ami Pierre-Emerick Aubameyang. Au delà du bilan statistique, on a revu, ou continué de voir plutôt, un Dembouz en confiance, qui n'hésite pas à prendre des initiatives et fait des dégâts plutôt facilement dans les défenses rivales. « Dembélé fait des différences. Dans le but, dans la passe et le un contre un », résumait l'entraîneur barcelonais après la rencontre.

Des statistiques remarquables

Très vite, les sifflets se sont transformés en applaudissements, et Dembélé est aujourd'hui un membre de l'équipe à part entière, et une arme offensive de plus à disposition de Xavi. Il est même le troisième meilleur passeur décisif de la Liga, en ayant joué seulement 675 minutes. Jamais depuis son arrivée en Catalogne il y a bientôt cinq ans, il n'avait réussi à enchaîner les prestations plus que satisfaisantes comme c'est le cas en ce moment.

On commence même à voir une nouvelle facette du joueur, plus porté sur les tâches défensives. Face à Osasuna dimanche, il a récupéré six ballons par exemple. Signe qu'il peut s'adapter sans souci aux exigences de Xavi - qui demande à ses hommes de presser assez haut et d'une façon assez intense - et que l'ancien milieu de terrain peut le faire progresser de façon considérable. Toujours est-il qu'il n'est pas encore titulaire indiscutable et que son concurrent direct, Adama Traoré, est lui aussi très performant. Un joli duel à venir pour la fin de saison donc...