Quel avenir pour João Félix ?

La suite après cette publicité

L’avenir de João Félix a pris un virage inattendu mardi dernier. Au détour d’une conférence de presse, Enrique Cerezo a confirmé la nouvelle sortie un peu plus tôt par Marca. Mauricio Pochettino ne compte pas sur le milieu offensif portugais pour la saison prochaine avec Chelsea. «La vérité c’est que je ne peux pas vous dire le plan pour João. C’est la nouvelle que nous avons eue hier, que le nouvel entraîneur ne compte pas sur lui à Chelsea. Nous n’avons encore rien de prévu, João est un joueur de l’Atlético maintenant», informait alors le président colchonero.

Une nouvelle qui n’arrange pas grand-monde sauf les Blues, qui ne débourseront pas une somme importante pour lever l’option d’achat. On parlait tout de même d’un montant compris entre 80 et 100 M€. Le club anglais avait même un temps pensé inclure un joueur (Aubameyang et Cucurella ont été évoqués) dans la transaction pour faire baisser la note. Il n’y aura rien de tout ça. Alors qu’il souhaitait rester du côté de Londres, João Félix revient à l’Atlético de Madrid où il est encore sous contrat jusqu’en 2027. Le joueur comme le club n’ont pourtant pas vraiment envie que cette situation perdure…

À lire

Chelsea, Atlético de Madrid : João Félix dévoile où il veut jouer la saison prochaine

L’Atlético ne compte pas sur lui

Son départ en prêt l’hiver dernier a été un soulagement pour les deux parties. En conflit avec Diego Simeone, l’ancien joueur de Benfica voulait retrouver du plaisir sur le terrain, du temps de jeu et surtout ne plus avoir l’entraineur argentin sur le dos au quotidien. Le Cholo n’a jamais fait dans la dentelle avec lui, affirmant que personne n’était indispensable, malgré les 127 M€ dépensés pour le recruter à l’été 2019. Un transfert record synonyme d’échec relatif après trois saisons et demie passées dans la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Évidemment, l’avenir du Portugais s’écrit en pointillés à l’Atlético. Difficile d’imaginer Felix et Simeone collaborer de nouveau ensemble sur la durée. Le problème c’est qu’à l’heure où le marché ouvre ses portes, aucun club ne s’est signalé pour le moment. Les Colchoneros n’ont pas reçu la moindre proposition ou demande de renseignements. Newcastle fut un temps évoqué, surtout que les Toons retrouveront la Ligue des Champions à la rentrée. Pas sûr que cela se concrétise surtout que le meneur de jeu n’a pas vraiment donné le change durant ses 5 mois en Premier League.

Les portes de sortie ne sont pas nombreuses

En 20 apparitions toutes compétitions confondues, l’international lusitanien (29 sélections, 5 buts) a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Il a également reçu un carton rouge dès son premier match. L’instabilité des Blues ne l’a pas arrangé non plus. Titulaire avec Graham Potter, il a rétrogradé dans la hiérarchie suite à l’arrivée de Frank Lampard et a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. C’est désormais à son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie, qui ne s’annonce pas si nombreuse tant le profil de Felix est spécial. À 23 ans, il est temps pour lui de sortir de ses situations d’échec répétées…