Une prestigieuse porte de sortie s’ouvre pour João Félix, le chef-d’œuvre de l’Inter régale l’Italie

Newcastle tenté par João Félix

L’avenir de João Félix fait la Une en Espagne ! Prêté à Chelsea en cette deuxième partie de saison, après des mois compliqués à l’Atlético de Madrid, le Portugais voit Newcastle s’intéresser à lui pour le prochain mercato estival ! Selon Marca, le club anglais serait une solution pour lui et les Colchoneros. Le joueur ne veut pas revenir à Madrid après son prêt à Chelsea, mais veut jouer la Ligue des Champions et évoluer dans un club compétitif. Les Magpies peuvent lui offrir tout cela. Un montant de 100 millions d’euros a été dévoilé pour arracher le Portugais des mains des Madrilènes. Affaire à suivre !

L’Inter adulée par l’Italie

En Italie, la presse se régale de la qualification de l’Inter en finale de la Ligue des Champions ! Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, l’Inter est en délire ! 13 ans après les Nerrazurri retrouvent la finale de la coupe aux grandes oreilles. Ils ont de nouveau battu l’AC Milan (1-0), ils iront le 10 juin à Istanbul pour disputer la finale. Pour Inzaghi : «c’est un rêve». Le propriétaire Zhang a déclaré sa flamme à son coach : «Simone est avec nous pour longtemps». Alors que Maldini n’a pu que constater l’écart entre les deux équipes : «Il y a un fossé. Nous devons investir». Et le Corriere dello Sport s’enflamme pour le buteur intériste d’hier soir, Lautaro Martinez, qui est «adoré» ! Mais ce qui est mis en avant, c’est «le chef d’oeuvre de Simone Inzaghi», qui a encore battu l’éternel rival. Tuttosport fait dans le jeu de mots entre Inter et Istanbul, lieu de la finale le 10 juin prochain. Mais le quotidien se demande «où était l’AC Milan ?». Cela fait la Une en Angleterre où The Guardian revient sur la qualification en finale de l’Inter, et la couverture de L’Équipe met aussi en avant le retour aux affaires du club «13 ans après».

À lire

L’Angleterre attend le Real Madrid

En Angleterre on attend le Real Madrid de pied ferme ! Et ça va plus loin qu’une simple demi-finale de Ligue des Champions pour Kyle Walker. Le défenseur de City était en conférence de presse hier et il a annoncé la couleur. Comme le reprend le Daily Mirror, «Faites du bruit !». Malgré ses succès, Walker estime que «City doit remporter la Ligue des Champions pour être comparée aux grandes équipes qu’a connu Manchester United dans le passé». De son côté, le Daily Express reprend la mission que s’est fixé le défenseur, c’est à dire rendre au propriétaire son investissement en remportant une Ligue des champions : «Nous vous devons bien ça. Nous devons mettre fin à la malédiction de City en Europe». Le Daily Telegraph estime que c’est «à leur portée» ! De son côté, le Daily Mail reprend les déclarations de Pep Guardiola qui a demandé de ne pas le juger uniquement sur ce match et de ne pas oublier tout ce qu’il a fait à Manchester City depuis qu’il a pris les rêves du club. Mais, pour Sport en Espagne, aucun doute : «c’est l’heure de Pep» ! Verdict ce soir aux alentours de 23h.