Le Real Madrid ne sait plus quoi faire avec Kylian Mbappé

«Il faut sauver le joueur Mbappé». L’Équipe le placarde à la une de son édition du jour et c’est la même chose chez nos confrères espagnols. Le problème autour du Français devient un phénomène mondial. Personne ne parvient à trouver l’explication de sa méforme. Cela fait certes plusieurs mois que ses performances baissent, mais jusqu’à ces dernières semaines, il parvenait à sauver les apparences en marquant. Même ça, il n’y arrive plus (9 en 18 matchs toutes compétitions confondues tout de même, mais un seul sur ce dernier mois).

Sa prestation indigente à Liverpool mercredi a au moins permis de tirer la sonnette d’alarme. Même sans Vinicius Junior à ses côtés, et malgré son positionnement sur le côté gauche de l’attaque, l’ancien Parisien n’y arrive pas. Il semble dépassé physiquement, manque d’imagination et prend peu de risque avec le ballon. Le mal ne serait-il pas plus profond, se demandent la plupart des observateurs, à commencer par Carlo Ancelotti ? « Kylian est un joueur exceptionnel », mais il connaît « un moment difficile », affirmait l’Italien en conférence de presse.

Mbappé en méforme, comme ses coéquipiers

Il faut le temps de l’adaptation certes, sauf que Mbappé aligne les matchs toujours plus compliqués les uns que les autres. Et puis le Real n’enchaîne pas lui non plus. Il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. Ensuite, parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n’est pas au niveau. Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions, comme Neymar ou Verratti le faisaient à Paris, ou Griezmann en équipe de France, remarqué un technicien qui a eu Mbappé sous ses ordres dans les colonnes de L’Équipe. «Modric n’a plus les mêmes jambes. Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs. Bellingham ? Je ne suis pas convaincu. Ce n’est pas Neymar quand même. »»

Dans ces conditions, et alors qu’il semble au plus mal psychologiquement, comment redresser la situation ? Absent des deux dernières trêves internationales, Kylian Mbappé devrait être frais physiquement même si l’état physique des joueurs du Real Madrid pose forcément question, eux qui enchaînent blessure sur blessure. Ses déboires extrasportifs avec l’affaire de viol présumé à Stockholm dans laquelle son nom est cité par les médias suédois n’aident pas non plus. Tant qu’il ne prendra pas la parole, le public ne saura pas ce qui se trame. En attendant, le Real Madrid continue de le soutenir, mais jusqu’à quand ?