Liga, Villarreal : Unai Emery se méfie du Real Madrid

La trêve internationale touche à sa fin. Les clubs européens reprendront leurs habitudes, pour certains, dès vendredi. Les joueurs du Real Madrid, pas épargnés par les blessures ces derniers temps, se retrouveront ce samedi après-midi sur la pelouse de Villarreal pour y affronter l'équipe emmenée par Unai Emery, deuxième de Liga. Pour l'ancien coach du PSG, les quelques blessures notables au sein de l'effectif madrilène ne laissent pas penser pour autant que les joueurs du Sous-Marin jaune auront en face d'eux une équipe vulnérable, loin de là.

«Contre nous, il ne sera pas plus vulnérable. Parce que pour prendre de l'avance au classement, le Real doit gagner, et quatre jours après, l'Inter arrive, ce qui est aussi un match très important. Je pense que contre nous et contre l'Inter, ce sera le meilleur Real Madrid possible. Je n'imagine pas qu'il y aura des rotations dues à la gestion de l'effort, il y aura des rotations forcées pour cause de blessure ou de Covid-19, mais ce sera le meilleur Real Madrid possible. Et quand son onze de départ est à cent pour cent durant quatre-vingt-dix minutes, c'est très compliqué de l'emporter», a ainsi affirmé au micro de Marca l'entraîneur espagnol en pleine réussite avec les siens depuis le début de la saison.