Un pacte de non-agression entre le PSG et le Barça ?

Alors que le cas Dani Olmo continue de faire parler en Catalogne, les rumeurs vont bon train. Ces dernières heures, Sport indiquait ainsi que le PSG se frottait les mains avec la situation du joueur de Terrassa, toujours pas enregistré pour jouer la Liga - même si les dernières nouvelles sont plutôt positives pour les Catalans. Oui mais voilà, outre le fait que le joueur ne souhaite pas quitter les Culers cet hiver, le PSG ne se serait pas penché sur son cas pour une bonne raison.

Dans un article publié quelques heures plus tard, Sport ajoute, en effet, qu’il existerait une sorte de pacte de non-agression non écrit, mais en quelque sorte implicite, entre Luis Campos, directeur sportif du PSG, et Deco, son homologue du Barça. Le média précise également que la présence de Luis Enrique au sein du club parisien jouerait également en faveur des intérêts du Barça. De quoi apaiser les relations entre les directions des deux clubs après un passé plus tendu, notamment né de la signature de Neymar à Paris contre le montant de sa clause (222 millions d’euros) à l’été 2017.