Supercoupe d'Allemagne : le Bayern Munich dompte le Borussia Dortmund

La 22e édition de la Supercoupe d'Allemagne mettait aux prises le champion d'Allemagne sortant, le Bayern Munich et le vainqueur de la Coupe d'Allemagne, le Borussia Dortmund. Dans le Signal-Iduna-Park de Dortmund, l'ambiance était folle et les Marsupiaux mettaient la pression d'entrée. Néanmoins, c'est le Bayern Munich qui obtenait les premières occasions via Thomas Müller (14e) et Kingsley Coman (15e). Le Borussia Dortmund répondait avec un tir de Marco Reus (20e) et Youssoufa Moukoko inscrivait un but qui était refusé pour hors-jeu (36e).

Après avoir reculé, le Bayern Munich se ressaisissait et Robert Lewandowski ouvrait le score sur un centre de Serge Gnabry (1-0, 41e). Rentrant en tête aux vestiaires, le Bayern Munich doublait la mise par l'intermédiaire de Thomas Müller (2-0, 50e). Dos au mur, Dortmund réduisait le score, mais Erling Braut Haaland était signalé hors-jeu (53e). La situation se compliquait pour les Marsupiaux, mais finalement Marco Reus réduisait le score sur un tir puissant de Marco Reus (2-1, 64e). Sous pression, le Bayern Munich se faisait un peu peur, mais une erreur de Manuel Akani amenait le but de Robert Lewandowski (3-1, 74e). Tenant cet avantage jusqu'au bout, le Bayern Munich remporte sa neuvième Supercoupe d'Allemagne. C'est d'ailleurs le premier titre de la carrière d'entraîneur de Julian Nagelsmann.

