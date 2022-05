Serie A : Venise arrache la victoire contre Bologne au terme d'une rencontre spectaculaire

Après la victoire de l'Atalanta Bergame sur la pelouse de la Spezia (3-1), la 36ème journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 15 heures avec une affiche entre Bologne, treizième au coup d'envoi, et Venise, lanterne rouge du championnat. Quasiment condamnés, les Arancioneroverdi débutaient parfaitement cette rencontre. Auteur de l'ouverture du score dès les premiers instants, Henry (1-0, 4e) était rapidement imité par Kiyine, qui faisait le break (2-0, 19e).

Sonnés mais non résignés, les visiteurs réagissaient juste avant la pause par l'intermédiaire d'Orsolini (2-1, 45+2e). Un but qui relançait totalement les Rossoblù puisqu'au retour des vestiaires, Arnautovic (2-2, 55e) puis Schouten (2-3, 68e) inversaient totalement le cours de cette rencontre. Dans les derniers instants, Aramu égalisait (3-3, 80e) puis Johnsen, héros du temps additionnel, offrait finalement la victoire à Venise (4-3, 90+3e). Avec ce résultat (4-3), Bologne reste à la 13ème place. De son côté, Venise est toujours lanterne rouge mais revient à trois longueurs du Genoa et de Cagliari.

