Le Spartak Moscou se paie Manchester City

Exclu de la Ligue Europa à cause de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, alors qu'il devait affronter le RB Leipzig en 8e de finale, le Spartak Moscou reste concerné par le football européen. Évidemment, la victoire du Real Madrid face à Manchester City après un nouveau retournement de situation n'est pas passée inaperçue à Moscou.

La suite après cette publicité

En effet sur son compte Twitter, le Spartak a chambré les Cityzens en comparant leurs deux vitrines vierges de trophées européens : «on peut confirmer que nous avons le même nombre de trophées de Ligue des Champions que Manchester City.» Le meilleur résultat du club russe dans la compétition est une demi-finale de C1 lors de la saison 1990-1991.

Can confirm that we have the same amount of UCL trophies as Manchester City.