EdF : la réaction à chaud de Bradley Barcola

L’équipe de France s’est imposée aux forceps face à l’Islande (2-1). Un succès qui permet aux Bleus de prendre seuls la tête du classement de leur groupe. A l’issue du match, Bradley Barcola a livré sa réaction à chaud au micro de TF1.

« On veut garder que le score, c’était dur tout le match, on est tombé sur une équipe qui jouait très bas. C’était compliqué, on a su marquer, on va retenir ça. On s’est dit qu’il fallait jouer plus vite, faire des attaques rapides. Quand on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc. J’ai mes habitudes ici (au Parc des princes), j’arrive à marquer. On savait que c’était les deux plus gros matches on se devait de gagner. On est content, on a gagné. Tous les jours de l’équipe de France ont l’objectif de jouer cette Coupe du Monde et je fais le max pour y aller. »