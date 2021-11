Elche, OM : Dario Benedetto joue cartes sur table pour son avenir

La suite après cette publicité

Où en est Dario Benedetto (31 ans) ? Prêté cet été à Elche par l'Olympique de Marseille, l'attaquant affiche un bilan de 2 réalisations et 1 passe décisive en 12 apparitions en Liga. L'Argentin, remplaçant lors des quatre dernières sorties de sa nouvelle équipe (actuelle 18e au classement), reste motivé, comme il l'a déclaré au cours d'un long entretien accordé à As ce jeudi.

«J'aimerais jouer plus. Je suis venu avec cette ambition, mais il y a un coach qui prend les décisions et, en ce moment, il me met sur le banc. Je l'accepte et travaille dur pour démontrer que je peux être titulaire», a expliqué l'international albiceleste (5 capes), par ailleurs actionnaire minoritaire de l'écurie espagnole, propriété de son représentant, Christian Bragarnik. «Je suis venu pour aider cette belle équipe qui veut faire un bon championnat. Être propriétaire fait que je suis davantage impliqué, parce que le succès de l'équipe sera bon pour tout le monde».

Un avenir flou

À l'heure d'évoquer son avenir à moyen terme, le natif de Berazategui, sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023, n'a pas voulu se mouiller. «Rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l'option d'achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n'est pas une question facile et c'est un sujet à prendre en compte. On verra le moment venu», a-t-il lâché avant de poursuivre, toujours évasif.

«Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester ici. Mon contrat de prêt dit que je dois passer la saison ici et, en fin de saison, on verra comment continue mon aventure au club. L'idée est que le club termine la saison le plus haut possible. Je ne dis pas se battre pour le titre, parce qu'on n'est pas préparé à ça, mais nous pouvons nous hisser en milieu de tableau. Il y a l'effectif pour le faire», a-t-il conclu. Bien malin qui peut dire où jouera «Super Dario» la saison prochaine...