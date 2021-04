Metz : Fabien Centonze confirme une approche de l'OM mais...

Véritable pilier du FC Metz depuis plusieurs mois, Fabien Centonze a rapidement fait chavirer certains clubs, dont l'Olympique de Marseille. Durant les deux derniers mercatos, le nom du latéral droit messin a en effet été associé au club phocéen. Et au micro de Canal +, le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Grenats, a confirmé que la formation olympienne avait tenté une approche.

«Marseille s’est intéressé à moi, ils sont entrés en contact avec mon agent. Mais j’ai dit à mon agent de ne venir me voir que si c’était vraiment concret, je ne voulais pas que ça me travaille. Je ne veux pas rentrer dans tout cela s’il n’y a pas de concret. Et il n’y a pas eu d’offre concrète. (...) Bien sûr, c’est flatteur. C’est quand même une grosse écurie, un des plus grands clubs en France. J’étais fier qu’un club comme Marseille s’intéresse à moi», a lâché le principal concerné.