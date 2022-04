Liverpool-Villarreal : la grosse déception d'Unai Emery

La suite après cette publicité

Mauvais résultat pour Villarreal ce soir, avec un Sous-Marin Jaune qui n'a désormais que de rares options de se qualifier pour la finale après avoir perdu 2-0 à Anfield. Un score, mais surtout un contenu plutôt décevant, et Unai Emery était logiquement loin d'être satisfait au coup de sifflet final.

« C'est Liverpool, on sait qu'ils sont favoris et meilleurs, mais on sait qu'on peut être compétitif et trouver des options. Il y a des moments où il faut savoir relativiser. On a pas mérité mieux, il faut que ça change à la maison, qu'on propose ce que nous on souhaite. On avait un plan mais il n'a pas fonctionné. Et ça aurait pu être pire, on a défendu bas, on a pas eu d'occasion. On a 90 minutes devant nous et on tentera que ça se passe différemment », a expliqué le Basque à Movistar. Le message est passé.