Liverpool a prolongé Jürgen Klopp

Arrivé à Liverpool en 2015, Jürgen Klopp a redonné aux Reds leur lustre d'antan en remportant notamment la Premier League et la Ligue des Champions. Encore cette semaine son équipe s'est imposée (2-0) face à Villarreal en demi-finale de la Ligue des Champions et fonce donc vers une troisième finale depuis 2018. Voyant l'entraîneur de 54 ans arriver en fin de contrat en 2024, la direction du club a décidé d'ajouter deux années supplémentaires au contrat.

L'argent n'était pas la priorité de l'Allemand, qui perçoit actuellement 12 millions d'euros par saison. Le technicien avait besoin d'être certain d'avoir le mental et la motivation d'aller au bout de son contrat avant de s'engager, et il souhaitait également consulter sa famille et son staff technique qui sont dépendants de lui selon The Telegraph. The Athletic révèle cet après-midi que toutes les parties sont tombées d'accord. Jürgen Klopp a signé aujourd'hui une prolongation de contrat, qui le maintiendra à Liverpool jusqu'en 2026.