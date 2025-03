Ces anciens joueurs de Ligue 1 qui ressuscitent le Panathinaïkós

Alors que le club grec était un invité régulier des compétitions européennes dans les années 2000, marquées notamment par un 8e de finale de Ligue des Champions en 2009 et un autre 8e de finale de Ligue Europa en 2010, le Panathinaïkós a connu ensuite de graves problèmes économiques et de gros désaccords de gestion en interne. Une situation bordélique qui a plongé ce géant grec dans une crise de plusieurs années. Lors de la saison 2017-2018 par exemple, les Prasini, alors entraînés par Marínos Ouzounídis, avaient terminé à la 11ème position du championnat. Le successeur Giorgos Donis avait légèrement mieux avec des 8ème et 4ème places, mais le Panathinaïkós restait l’ombre de lui-même, surtout à l’échelle européenne. Avec l’arrivée du coach serbe Ivan Jovanović en juin 2021, l’écurie 20 fois championne de Grèce s’était bien reconstruite avec notamment deux Coupes de Grèce remportées en 2022 puis en 2024, les premiers trophées nationaux du club depuis presque 10 ans. Malheureusement, la saison 2022-2023 a été celle de la déception en loupant le coche en Playoffs malgré une première place au classement à la fin de la phase de championnat. Se sont ensuite suivis Fatih Terim, Chrístos Kóntis et Diego Alonso sur le banc. L’année dernière, les Trifýlli sont totalement retombés dans leurs travers avec une vulgaire 4ème place, loin derrière le PAOK, l’AEK et l’Olympiakós. Et depuis octobre dernier, c’est le Portugais Rui Vitória qui est chargé de guérir le Pana. En Ligue Europa Conférence, tout va bien en témoigne ce match aller remporté (3-2) contre la Fiorentina à la surprise générale en 8e de finale :

«Je pense que c’était un très bon match. Dans une première mi-temps que nous avons très bien commencée, avec une grande discipline dans notre plan. Malheureusement, il semble que nous étions… gênés de gagner 2-0. Nous avons perdu notre concentration, c’est difficile à expliquer. Nous avons donné de l’oxygène à l’adversaire. Ensuite, nous n’avons plus réussi à nous retrouver en première mi-temps. Alors que nous étions très bien entrés et que nous contrôlions les ballons adverses et marquions au centre, ce qui nous manquait sur le côté gauche de la Fiorentina était notre adaptation aux ballons en diagonale. En deuxième mi-temps, nous avons amélioré cela en disant que nos arrières latéraux devaient être prêts et rapides et qu’il fallait que les milieux de terrain nous aident. De cette façon, nous avons neutralisé un plan offensif de l’adversaire. Nous avons montré que nous voulions la victoire, nous avons dominé offensivement, nous nous sommes créé des occasions, nous avons marqué un troisième but, nous aurions pu en marquer un quatrième, et nous n’avons pas été menacés. C’était un bon match de niveau européen contre un adversaire fort», a déclaré Rui Vitória qui affiche un bilan de 23 matchs sans défaite en 28 rencontres dirigées toutes compétitions confondues sur le banc grec. Le retour en Italie s’annonce déjà électrique.

Un match pour continuer de rêver

Après la victoire jeudi dernier, Rui Vitória a voulu calmer l’excitation pour se reconcentrer avant le retour à Florence. Le Pana pourra compter sur ses hommes forts, notamment Azzedine Ounahi, prêté par l’OM, qui en est à 3 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues : «nous sommes en phase de qualification, nous avons franchi la première étape et lors du deuxième match, nous voulons accomplir notre mission. Les joueurs qui sont entrés aux mêmes postes que ceux qui sont sortis sont venus pour apporter de l’énergie et pour aider à résoudre certains problèmes tactiques. Nous avons également eu quelques absences. En tout cas, je dois féliciter ceux qui se sont battus pour une victoire importante et douce. Je voudrais également féliciter chaleureusement nos fans, qui nous ont donné un énorme coup de pouce. C’est dommage que le stade soit si grand, dans un stade plus petit tous ces gens créeraient une ambiance incroyable. Le soutien du public a été énorme, mais cela nous a beaucoup aidé et nous voulons que cela continue».

Mais attention au piège tendu par la Viola, déterminée à l’idée de climatiser les espoirs du Pana, sur sa pelouse du stade Artemio-Franchi : «nous devons bien analyser le jeu et comprendre ce qui nous attend. Il y a des moments où nous devons être beaucoup plus forts face à nos émotions. Il faut avoir un équilibre émotionnel, gagner ne peut pas nous faire perdre notre concentration. À ce niveau, tout moment de faiblesse peut devenir un but pour l’adversaire. Bien sûr, lors du deuxième match, nous verrons une équipe qui voudra gagner et avancer, mais nous avons également montré aujourd’hui que nous savons ce que nous faisons. De manière agressive, nous pouvons créer beaucoup de problèmes. Je pense que ce sera un match équilibré avec deux équipes fortes. Je pense que cela était évident, même si la Fiorentina est considérée comme favorite pour le tournoi. Nous avons pris l’avantage dès le début et nous allons tout faire pour le conserver». Les Trifýlli peuvent aussi compter sur ses autres hommes en forme comme Nemanja Maksimović, Facundo Pellistri, Fótis Ioannídis, Tonny Vilhena, Filip Đuričić et leur gardien Bartłomiej Drągowski.

Héros du match aller, Tetê, passé par l’OL pendant une saison en 2023, a déclaré après la victoire en Grèce : «je suis très content, car l’équipe a très bien joué. En deuxième mi-temps, nous avons présenté un très bon visage. Il faudra continuer de la même manière lors du prochain match. Nous nous entraînons de la même manière et nous nous efforçons de faire de notre mieux. Nous n’avons peut-être pas été aussi bons en première mi-temps qu’en seconde, mais c’est comme ça que fonctionne le football. Je ressens la même chose qu’avant le premier match. Il faut gagner, il faut continuer dans cette compétition. Allons chercher une autre victoire. Il nous a demandé de continuer à essayer et de jouer pour la victoire. C’est ce que nous avons fait et nous avons réussi», a déclaré l’ancien Lyonnais qui affiche un compteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison. Quant à Erik Palmer-Brown, l’ex-défenseur de l’ESTAC est toujours blessé aux ischios depuis plusieurs mois, ce qui lui a handicapé son début de saison. En cas de qualification, le Panathinaïkós affronterait Celje ou Lugano en quarts de finale.