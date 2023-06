Mercato : la piste Christophe Galtier met l’OM dans tous ses états !

La suite après cette publicité

Qui sera le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ? Difficile d’être affirmatif à 100% ces derniers jours. Marcelo Gallardo était la priorité de Pablo Longoria, mais l’Argentin a finalement décliné l’offre de l’Espagnol. Ensuite, ce fut au tour de Paulo Fonseca d’être annoncé comme la solution de rechange numéro 1.

Mais là encore, rien ne s’est passé comme prévu. Le LOSC a montré ses muscles et le Portugais a préféré passer son tour, ne voulant pas partir au clash avec un club qui l’a relancé. Comme nous vous le révélions hier, l’Espagnol Marcelino est redevenu la solution choisie par l’OM. Mais la prudence reste de mise.

Galtier a des soutiens à l’OM

Un homme fait en effet débat dans la cité phocéenne. Son nom ? Christophe Galtier. Ce pur Marseillais vient d’être sacré champion de France avec le Paris Saint-Germain, mais il est poussé vers la sortie par les Rouge et Bleu. Et selon La Provence, la piste menant à Galette viendrait « de reprendre de la consistance et s’imposerait, en interne, comme une authentique alternative » écrit le journal.

Galtier n’a toujours pas réglé son départ du PSG, mais le quotidien précise que cette piste risque quand même de faire débat sur le Vieux port. Une information confirmée par L’Équipe. Le journal confirme que Galtier a des soutiens à l’OM, mais le fait de voir débarquer le coach du rival parisien rend l’affaire très compliquée. « Aucune chance », indique-t-on au sein du club au média. Affaire à suivre.