Nouveau rebondissement pour le futur coach de l’OM !

Les heures passent et les supporters marseillais commencent sérieusement à s’impatienter. Il faut dire que l’OM patine dans son recrutement de coach alors qu’Igor Tudor a annoncé officiellement son départ le 1er juin dernier. Autant dire une éternité pour un club peu habitué à un tel flou quant au choix de son futur coach ces dernières saisons et surtout qui va commencer sa saison début août par un périlleux tour préliminaire de Ligue des Champions. Samedi, il y avait un plan A (Marcelo Gallardo), un plan B (Paulo Fonseca) et un plan C (Marcelino).

Le premier a dit non au club phocéen. Pour le second, la situation était un peu plus complexe. Le technicien portugais, qui avait émis des envies d’ailleurs il y a quelques semaines et qui rêvait de Premier League avait été séduit par l’approche et le projet marseillais. Mais sa fin de contrat en juin 2024 et la prise de position ferme du président du LOSC Olivier Létang au sujet de l’avenir de son coach laissent indiquer une fin de ce plan B. Seule solution éventuelle pour le club phocéen de finaliser l’arrivée du coach portugais, que ce dernier ne parte au clash avec son club pour forcer son départ. Selon nos informations, c’est une option sérieusement envisagée par le board marseillais.

Mais aux dernières nouvelles, ce n’est clairement pas la tendance imaginée par le coach nordiste, qui après avoir discuté avec Olivier Létang et Alessandro Barnaba, membre de Merlyn Partners, le propriétaire du club lillois, pourrait finalement accepter bon an, mal an de poursuivre une saison supplémentaire dans l’équipe qui a terminé 5e de Ligue 1 l’an passé. Dès lors, le plan C, dont nous vous avions parlé le jour même de l’annonce du départ de Tudor du banc marseillais, devient de plus en plus un plan A. Marcelino, vieille connaissance de Pablo Longoria depuis une aventure commune au FC Valence, est une option sérieuse envisagée depuis le début. Ce coach bosseur et très expérimenté jouit d’une solide réputation en Espagne où son gros caractère, son jeu plutôt direct et sa capacité à remettre en place n’importe quel joueur de son effectif (l’ancien Marseillais Cedric Bakambu, qui ne tarit pas d’éloges sur Marcelino, peut en témoigner) et à l’écarter au premier écart font du technicien espagnol de 57 ans quelqu’un de très respecté.

À moins d’un hypothétique plan D, on devrait rapidement savoir qui de Paulo Fonseca ou de Marcelino (qui fait l’unanimité aussi bien chez Longoria que chez Ribalta) sera le futur coach de l’OM. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il semblerait que cela penche plus pour le technicien ibérique, qui a notamment remporté une coupe d’Espagne en 2019, dont l’arrivée à Marseille n’a jamais été aussi proche comme nous l’assure une source espagnole. À moins d’un énième rebondissement dans cette quête du coach idoine que Pablo Longoria n’imaginait sûrement pas si compliquée au début du mois…