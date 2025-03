Manchester City : le diagnostic lucide de Pep Guardiola sur la terrible crise

C’est un secret de polichinelle mais Manchester City traverse une crise totale cette saison qui menace de bouleverser son statut de géant du football mondial. L’équipe, habituée à dominer la Premier League et à briller sur la scène européenne, connaît une série de contre-performances qui inquiètent autant ses supporters que ses dirigeants. La tension a été palpable à chaque mois qui passaient, notamment à cause des multiples blessures qui frappent ses joueurs clés, rendant la cohésion de l’équipe difficile à maintenir. L’entraîneur espagnol, Pep Guardiola, qui avait su faire de Manchester City une machine bien huilée, semble désormais confronté à des défis qu’il n’avait pas anticipés, notamment cette incapacité à gérer la profondeur de son effectif tout en préservant des résultats constants. Le club se trouve dans une situation où chaque match devient crucial, et la pression d’obtenir des résultats rapides se fait de plus en plus intense avec une FA Cup possible en guise de consolation - les Sky Blues s’étant qualifiés pour les demi-finales après leur victoire contre Bournemouth. Sans oublier la Coupe du monde des clubs qui aura lieu cet été aux Etats-Unis.

Interviewé par le Canal Football Club, Pep Guardiola est revenu sur cette campagne mouvementée à la tête des Cityzens : «ce n’est pas toujours de notre ressort. Cela a été une saison difficile pour nous. Nous ne pouvons pas le nier. Nous avons eu 9 années incroyables ici à Manchester. Donc cela devrait arriver tôt ou tard. Il n’y a aucune équipe qui puisse gagner chaque saison dans toutes les compétitions, pour une seule raison, c’est parce que c’est impossible. Il s’agit simplement de continuer à apprendre de ce que nous vivons et d’avancer. Le football vous donne toujours une opportunité», a-t-il déclaré. En plus des difficultés sur le terrain, Manchester City est plongé dans une tempête médiatique et juridique qui menace de nuire à son image et à sa stabilité financière. L’ombre de l’enquête de l’UEFA concernant de possibles violations du fair-play financier pèse lourdement sur le club, avec des rumeurs de sanctions pouvant aller jusqu’à une exclusion des compétitions européennes.

Le bilan complet de Guardiola

Les tensions internes sont accentuées par des critiques croissantes à l’encontre de la direction et de la gestion sportive du club, renforçant ainsi le sentiment de crise totale, mais Pep Guardiola a tenu à relativiser la crise : «il y a de très nombreuses raisons : des blessures, un manque de détermination… Il y a de très nombreuses circonstances différentes qui l’expliquent. En tant que manager, je n’ai pas réussi à renverser la situation, mais c’est arrivé. Tu dois accepter et apprendre, car c’était une bonne leçon pour nous cette saison, et pour avancer. Nous avons perdu de nombreux joueurs importants sur de très longues périodes. Pas seulement Rodri mais aussi beaucoup de défenseurs centraux, beaucoup d’attaquants. C’est la vérité. Nous avons toujours réussi à résoudre ce problème dans le passé, mais cette saison, je n’ai pas pu aider l’équipe à atteindre le niveau auquel nous étions dans le passé. La prochaine étape ? Gagner, c’est l’objectif. Pas plus compliqué que ça. Nous avons maintenant un match en FA Cup et après neuf matchs, donc un match à la fois, une étape à la fois». À ce jour, Manchester City se trouve dans une position précaire, où chaque faux pas pourrait accélérer une chute brutale de son empire footballistique.

Pour illustrer la pression croissante qui pèse sur Manchester City et l’importance de sa performance en Ligue des Champions, Pep Guardiola a souligné la difficulté de maintenir un tel niveau de succès : «la Ligue des Champions, tout le monde veut y participer. Vous savez, les gens prennent cela pour acquis, comme si nous nous étions qualifiés pour la Ligue des Champions pendant les 11 dernières années consécutives facilement. On est la seule équipe en Angleterre à l’avoir fait. Tout le monde a dit "ah pour eux c’est facile, ils le referont, c’est acquis, ça va arriver". Aujourd’hui, ils se rendent compte à quel point c’est difficile. Alors, les gens m’ont demandé, "que s’est-il passé cette saison, Pep ?" Et je leur réponds toujours "que s’est-il passé dans le passé, mon ami ?". Que s’est-il passé dans le passé en comparaison à cette saison pour faire la différence. Mais cela nous fait réaliser à quel point tout est difficile dans le monde du football. Ca donne de la valeur à ce que nous avons fait, et ce que nous ferons peut-être à l’avenir». Pep Guardiola espère panser un maximum les plaies sur cette fin de saison pour repartir de plus belle la saison prochaine.