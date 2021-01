PSG : Tottenham pose ses conditions pour Dele Alli

Le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino est officiellement devenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais bien avant cette annonce, les médias avaient déjà cité les noms des joueurs qui pouvaient arriver dans les valises du technicien argentin. Parmi eux, Christian Eriksen et Dele Alli. Deux éléments qu'il a dirigés avec succès à Tottenham et qui n'étaient pas au mieux en club. Concernant l'Anglais de 24 ans, il évolue toujours chez les Spurs. Mais José Mourinho, qui est venu remplacer Pochettino en novembre 2019 sur le banc de Tottenham, ne compte pas vraiment sur lui.

Dele Alli veut s'en aller

L'été dernier, le nom de Dele Alli était cité dans la liste des joueurs pouvant quitter Londres. Et à ce moment-là, Paris était déjà une destination envisageable pour le natif de Milton Keynes. Finalement, il est resté chez les Spurs. Mais sa situation ne s'est pas vraiment arrangée. Depuis le début de l'exercice 2020-21, il n'est apparu qu'à douze reprises (2 buts), dont 6 fois en tant que titulaire. Il n'a été utilisé que 4 fois en Premier League. Surtout, Mourinho multiplie les critiques à son encontre. La dernière en date ce week-end.

« Dans chaque vestiaire, il y a des joueurs mécontents de leur temps de jeu. (…) Il y a le joueur mécontent, mais professionnel, c'est celui qui estime que son devoir est de travailler, de travailler, de travailler et de travailler. Et il y a le joueur malheureux qui croit que ce n’est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club. » Un nouveau tacle à destination d'un joueur qui fait le forcing pour s'en aller cet hiver. Mais la partie est loin d'être gagnée avec Tottenham, réputé dur en affaires.

Tottenham fixe le prix du joueur

Jeudi, le Telegraph expliquait que le président du club anglais, Daniel Levy, bloquait le départ de Dele Alli en janvier. La raison ? Il craindrait de voir son équipe être décimée par les blessures ou les cas de covid-19. Mais la porte ne semble pas si fermée que cela. Selon Le Parisien, les Spurs ont posé leurs conditions en cas d'éventuel départ. Car le PSG travaille bien sur cette piste qui serait la priorité et peut-être même la seule durant ce mercato d'hiver. Leonardo et Pochettino ont bien coché le nom de l'international anglais.

Mais Paris devra se montrer convaincant. On apprend ainsi dans les colonnes du Parisien que Tottenham ne veut entendre parler que d'un transfert sec ou d'un prêt avec une option d'achat obligatoire vue la situation économique actuelle. Le club londonien aurait aussi fixé le prix du joueur sous contrat jusqu'en 2024 à 50 millions d'euros. Ce qui, dans le contexte actuel, semble trop élevé pour le PSG. Un PSG qui avance tout doucement sur ce dossier. Mais Mauricio Pochettino le sait mieux que quiconque, Daniel Levy et Tottenham ne feront aucun cadeau !