Atlético : Enrique Cerezo accorde toute sa confiance à Antoine Griezmann

Le retour à l'Atlético d'Antoine Griezmann s'avère plutôt compliqué. Auteur d'une seule réalisation toutes compétitions confondues sous le maillot des Colchoneros, le champion du monde tarde à retrouver l'influence qui était la sienne auparavant dans le onze façonné par Diego Simeone. Dans le cadre d'un événement caritatif organisé au Wanda Metropolitano, le président du champion d'Espagne Enrique Cerezo s'est exprimé sur le cas Griezmann.

Et le patron de l'Atlético n'émet aucun doute sur la réussite du Français. « Griezmann est un joueur magnifique et merveilleux et c'est pourquoi il est ici. Nous avons eu une expérience merveilleuse avec lui ces dernières années, il est parti et est revenu, et ce que vous devez faire, c'est lui donner confiance pour qu'il soit le meilleur, parce qu'il peut l'être », a ainsi commenté Cerezo. L'intéressé appréciera sûrement ce discours présidentiel !