Real Madrid : gros retournement de situation dans le dossier Gabriel Jesus

Le Real Madrid est toujours à la recherche d'un avant-centre pour la saison prochaine. Après les échecs Erling Haaland et Kylian Mbappé, la maison blanche, vexée, réfléchit à pas mal de pistes depuis quelques jours. Il y a notamment celle menant à Gabriel Jesus. En fin de contrat dans un an, le Brésilien de Manchester City coche pas mal de cases : encore jeune (25 ans) mais déjà expérimenté, habitué aux joutes européennes et assurant entre 15 et 20 buts par saison.

Un complément, plus qu'un remplaçant, parfait à Karim Benzema sauf qu'il y a un couac que pas grand-monde n'avait vu venir. Gabriel Jesus n'est que Brésilien. Il ne possède pas une autre nationalité européenne qui lui permettrait d'être considéré comme un travailleur du continent pouvant circuler librement dans l'espace Schengen. Autrement dit, il occuperait une place de joueur extracommunautaire au Real Madrid, qui ne peut plus lui faire de place à ce sujet-là.

Le Real Madrid a déjà atteint son quota de joueurs extracommunautaires

En Espagne, seuls trois joueurs non européens sont autorisés par effectif, hors avec les présences de Vinicius, Rodrygo et Militão, le quota est déjà atteint, rappelle AS dans ses colonnes ce mardi et il n'est pas question d'un départ pour un de ces joueurs cités. Ils sont tous jeunes et titulaires, ou jouent très régulièrement. La piste prend donc du plomb dans l'aile ce qui n'arrange pas les affaires madrilènes car à 50 M€, le prix fixé par Manchester City d'après Marca, le récent champion d'Europe était prêt à faire l'effort.

Tout est relancé pour celui qui a disputé 41 matches avec les Citizens, inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives cette saison. C'est sans doute vers l'Angleterre qu'il va falloir se tourner, plus particulièrement vers Londres mais peut-être pas en direction d'Arsenal. Les Gunners sont prêts à toutes les folies pour enrôler l'attaquant sauf que Tottenham et surtout Chelsea viennent de se signaler, deux équipes présentes en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Blues sont très intéressés, eux qui pourraient accepter le départ de Romelu Lukaku, mais ils vont devoir faire vite car la vente du club retarde les prises de décision. Et Arsenal est désormais seul avec une longueur d'avance.