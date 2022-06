Gabriel Jesus proposé aux deux clubs de Madrid

Selon Cadena SER, l’attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus, aurait été proposé par son agent au Real Madrid ainsi qu’à l’Atlético de Madrid. Une offre pour le Brésilien de 25 ans qui aurait été immédiatement refusée par les Colchoneros alors que de leur côté les Merengues apprécieraient beaucoup l’avant-centre qui est engagé avec City jusqu’en juin 2023.

« L'entourage du footballeur a sondé le Real Madrid et l'Atlético. Il demande 5 millions nets par an. Atleti a dit 'non' catégoriquement pour ce prix. Le Real Madrid l'aime beaucoup. Quand l'entourage a pris contact, le Real Madrid a semblé merveilleux. Sans Mbappé, le club ne veut pas se lancer dans la lutte pour Lewandowski et Gabriel s'intégrerait parfaitement dans le profil qui est recherché », a expliqué le journaliste espagnol, Antón Meana, dans l’émission Carrusel Deportivo. Cette saison Jesus a disputé 41 matches avec les Citizens, inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives.