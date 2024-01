Le PSG fait sauter la banque

C’est la reprise ! La trêve hivernale a pris fin le week-end dernier avec la Coupe de France, c’est désormais au tour de la Ligue 1 de rouvrir ses portes, avec la 18e journée. Et pour redémarrer, c’est un choc entre le champion de France en titre et son dauphin qui vous attend. Le RC Lens accueille en effet le Paris Saint-Germain à Bollaert-Delelis dimanche à 20h45. Une véritable affiche, surtout si l’on se souvient de cette rencontre en 2023. La saison passée, en raison de la Coupe du Monde au coeur de la saison, la L1 avait repris dès la fin du mois de décembre, et le PSG s’était déplacé à Lens un 1er janvier, pour y perdre 3-1.

Victoire du PSG à Lens, cote à 1,90

On vous parlait de la saison dernière, de la même époque, mais on ne vous a pas parlé du onze parisien aligné ce soir-là. C’était l’après Coupe du Monde, et le PSG n’avait ni Neymar, ni Messi, jouait avec Carlos Soler en numéro 10 et Ekitike en pointe pour accompagner Mbappé. Les conditions seront différentes cette fois, avec une équipe qui semble maîtriser de mieux en mieux les concepts de son entraîneur Luis Enrique. En face, le RC Lens subit le contre-coup de son excellente saison passée, et s’il est remonté au classement, plafonne face à des adversaires de qualité supérieure.

But de Marco Asensio, cote à 3,15

Et si la large victoire du PSG en Coupe de France face à Revel (9-0) profitait à Marco Asensio ? L’Espagnol s’y est fait remarquer et il prétend de nouveau à une place de titulaire auprès de Luis Enrique après plusieurs mois sans jouer. Souvent cantonné sur le banc avant la trêve, il a faim de ballons et veut retrouver la place qu’il avait commencé à se faire, en attaque. Avec son excellente technique, il pourrait être sollicité pour jouer face à un adversaire dont la défense à 3 oblige à une grande maîtrise dans les petits espaces. Asensio titulaire et buteur, c’est notre pari.

Lens marque un but exactement, cote à 2,20

Hormis en début de saison face à Metz, le RC Lens a toujours marqué au moins but à domicile depuis le début de saison en championnat. Et on ne peut pas dire que le PSG est une forteresse défensive, puisqu’il ne possède pas la meilleure défense (celle de Nice). Avec un PSG friable défensivement, même s’il reste sur deux clean-sheets en janvier (contre Toulouse puis Revel), nul doute que les Sang-et-Or auront l’occasion de faire vibrer leur public une fois au cours des 90 minutes. Vous l’avez compris, nous voyons une victoire parisienne à Lens. Même si le club nordiste ne va pas se laisser malmener.

