Real Madrid : Eden Hazard de retour à l’entraînement

L’improbable feuilleton Eden Hazard a changé de tournure aujourd’hui. Alors que l’international belge semblait parti pour rester encore plusieurs semaines à l’infirmerie, il est finalement de retour à l’entraînement aujourd’hui avec le groupe professionnel du Real Madrid.

À la veille de la réception de Eibar en championnat (16h15), l'ancien de Chelsea a l’air en tout cas loin de l’opération. Alors que les Merengues ont d’ores et déjà perdu Sergio Ramos à quelques jours du Classico et de la double confrontation face à Liverpool en Ligue des Champions, un retour d’Eden Hazard pourrait faire le plus grand bien.