Real Madrid : Eden Hazard ne se fera pas opérer de la cheville

Touché au psoas, Eden Hazard enchaîne les blessures du côté du Real Madrid. Mais surtout, la cheville droite très sensible du Belge pourrait être à l'origine de toutes ces déconvenues physiques. La question d'une nouvelle opération de cette cheville semblait donc sur la table du côté de la Casa Blanca, mais le principal concerné ne devrait pas passer sur le billard.

D'après les informations de Marca, Eden Hazard ne va pas se faire opérer de la cheville droite prochainement. Chez les Merengues, on préfère en effet que le temps fasse bien les choses et que le Belge, qui semblait pour une opération, se remette à 100% en travaillant tranquillement. Avec l'Euro qui approche, Eden Hazard va donc débuter sa course contre la montre.