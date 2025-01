Le Rayo Vallecano et Majorque interdits de recrutement par la FIFA

La FIFA a décidé de taper sur les doigts du Rayo Vallecano et de Majorque. En effet, les deux écuries de Liga sont interdites de recrutement et ne pourront pas inscrire de joueurs jusqu’en 2026. Les médias évoquent une interdiction de recrutement lors des trois prochains mercatos, ce que les clubs ont démenti.

Marca et Sport précisent toutefois que cette décision surprise, datant du 9 janvier dernier, a choqué le Rayo Vallecano et Majorque. Le dernier club mentionné a confié à Marca qu’il s’agit "d’un problème administratif déjà résolu". De son côté, l’écurie madrilène a assuré qu’elle ignorait totalement cette sanction et que c’est la première fois qu’elle en a entendu parler. Nul doute que les deux clubs vont faire appel auprès de l’instance dirigeante du football mondial.