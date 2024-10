L’OM peut jouer le titre pour Luis Henrique

Et si c’était enfin l’année de l’OM ? Luis Henrique veut en tout cas y croire. Dans un entretien accordé au Parisien avant le Classique face au PSG, dimanche (20h45), le Brésilien a dressé un bilan du début de saison réussi de son club, troisième du championnat à trois points de Paris et de Monaco. Au regard de la qualité de l’effectif marseillais, l’OM doit jouer les premiers rôles selon lui.

«La bonne année pour concurrencer Paris et Monaco ? Bien sûr. Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible», a déclaré l’ailier de 22 ans. Il faudra confirmer face à Paris, déjà.

