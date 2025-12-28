Real Madrid : un ancien cadre prend la défense de Xabi Alonso

Un soutien de plus pour Xabi Alonso. Dans une interview accordée à AS, Lucas Vázquez s’est exprimé sur les chances de réussite de l’ancien milieu de terrain à la tête du Real Madrid, en évoquant à la fois les critiques anticipées et les attentes autour de son projet.

« (Rires) Ça arrive toujours, ce n’est pas nouveau… » a déclaré Vázquez à propos des rumeurs sur un éventuel licenciement d’Alonso. « Je crois qu’il va y arriver. Je pense qu’il va réaliser une grande saison cette année et qu’il fera un excellent travail au Real Madrid. Il le mérite, il a montré au Bayer Leverkusen qu’il est un grand entraîneur, et il le démontrera également au Real Madrid », a finalement conclu le désormais joueur de Leverkusen.