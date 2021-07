Lille : contact établi avec Robin Olsen

Mike Maignan parti à l'AC Milan, le LOSC cherche un nouveau numéro 1 au poste de gardien de but pour la saison 2021-22. Il s'agit d'ailleurs d'un des dossiers brûlants à régler pour Jocelyn Gourvennec, récemment arrivé à la tête de l'équipe lilloise. Ces derniers jours, plusieurs noms ont ainsi circulé, comme celui d'Alessio Cragno (26 ans, Cagliari) mais Robin Olsen semble bien tenir la corde et être la priorité absolue des Dogues. Selon Sky Sport, des contacts seraient d'ailleurs en cours en vue d'un transfert définitif du natif de Malmö.

Titulaire avec la Suède lors de l'Euro 2020, le portier âgé de 31 ans n'entre plus dans les plans de José Mourinho, qui plus est depuis l'arrivée de Rui Patricio (33 ans) à l'AS Roma. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le Scandinave sort d'un prêt plutôt satisfaisant à Everton (7 apparitions en Premier League) et dispose d'une expérience significative en Ligue des Champions (avec Copenhague et la Roma), compétition que les Lillois joueront la saison prochaine. Aucun montant n'a pour l'heure été révélé.