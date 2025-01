Liverpool : Mohamed Salah pense que Vinicius Junior méritait le Ballon d’Or

Avec Liverpool, Mohamed Salah marche sur l’eau cette saison. Brillant avec les Reds, l’attaquant égyptien compte 20 buts et 17 passes décisives en 26 matches. Des statistiques ahurissantes qui permettent au club de la Mersey d’être leader en Premier League et en Ligue des Champions. Des accomplissements en pagaille qui érigent déjà l’ancien ailier de Chelsea en favori pour remporter le Ballon d’Or en 2025. Bien que le chemin soit encore long, tous les rêves sont possibles pour le transfuge de l’AS Rome qui a été récemment interrogé par TNT Sports Mexico sur le Ballon d’Or 2024 remporté par Rodri.

Alors que la deuxième place de Vinicius Junior avait provoqué un tollé, Salah explique qu’il a voté en faveur de l’attaquant brésilien du Real Madrid et a expliqué les raisons ce vendredi. «Pourquoi avoir voté pour Vini Jr comme meilleur joueur du monde ? C’est un très bon joueur, voilà pourquoi. Il s’améliore chaque année et j’espère qu’il pourra continuer. J’ai voté pour lui parce qu’il le mérite.» Le message est passé et nul doute que beaucoup de suiveurs du football pensent la même chose que le Pharaon.