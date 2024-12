Le DG de l’Atlético de Madrid dézingue le nouveau format de la Super League

Dans un entretien publié sur le site de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, le directeur général des Colchoneros, n’a pas manqué de s’en prendre au nouveau format de la Super League. Pour rappel, après le projet mort-né de cette compétition, le promoteur A22 Sports Management avait proposé, le 17 décembre dernier, l’Unify League, composée de 96 équipes issues de 55 pays différents, réparties dans quatre ligues : la Star League, la Gold League, la Blue League et l’Union League.

Une évolution qui «va créer de l’incertitude pour les chaînes télé et les sponsors, et avec ça, ralentir la croissance des compétitions dans leur format actuel» selon le dirigeant madrilène, qui a profité de l’occasion pour réaffirmer son soutien aux compétitions actuelles de l’UEFA. «L’UEFA et l’association européennes des clubs […] ont adapté leur compétition avec pour but de permettre aux clubs de plus de pays de participer, grâce aux trois compétitions européennes : la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence». Le message est passé.