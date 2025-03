Atlético : Diego Simeone veut briser la malédiction contre le Real

Après deux finales perdues contre leur voisin en 2014 et 2016, l’Atlético de Madrid est en droit de considérer le Real comme sa bête noire en Ligue des Champions, celle qui l’a privé de deux sacres européens. Interrogé sur le sujet au micro de Sky Sport, le manager des Colchoneros Diego Simeone a déclaré vouloir conjurer le mauvais sort, et enfin permettre à l’Atlético de franchir ce mur européen.

«C’est un beau match pour Madrid et l’Espagne, l’un des deux sera en quarts de finale. Ils sont forts, nous allons essayer de prendre le match là où nous pensons pouvoir leur faire mal. Si on les a dépassés en Liga, La Ligue des champions est une autre compétition. On va essayer de dissiper la malédiction», a raconté El Cholo. Pour le match aller ce mardi, l’Atletico sera privé de Koke et Azpilicueta, tous deux blessés.