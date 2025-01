OM : Elye Wahi est aux anges après le festival contre Le Havre

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée du Havre en clôture de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire fleuve pour les hommes de Roberto De Zerbi et qui a permis à plusieurs joueurs de faire le plein de confiance. C’est notamment le cas d’Elye Wahi. Muet depuis le 20 octobre dernier, l’ancien du MHSC a marqué ce dimanche seulement quelques minutes après son entrée en jeu. Un but et une large victoire qui lui ont donné le sourire après le match au micro de DAZN :

«Ce but qui me fait retrouver la confiance ? Bien sûr. Ça fait plaisir de commencer l’année avec une victoire. On est très satisfaits. On voulait bien commencer l’année, je ne vais pas dévoiler les secrets du coach. On a réalisé un très bon match collectivement et on veut continuer. On a fait une très belle première mi-temps et on a continué. On a fait plaisir aux supporters, je suis très content.»