L’OM entre en négociations avec Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang

Après Geoffrey Kondogbia, les Phocéens ont réussi à recruter Renan Lodi, toujours à l’Atlético de Madrid. Pour cela, il a fallu débourser 13 M€. De plus, Iliman N’Diaye devrait arriver dans les prochains jours puisque nous vous révélions qu’un accord de principe avec été trouvé avec le joueur de Sheffield United. Autant dire que le mercato de l’Olympique de Marseille est bien lancé, mais le secteur offensif reste encore un chantier. Pour renforcer son attaque, l’OM avait ciblé Pierre-Emerick Aubameyang. Et le dossier avance bien.

D’après la presse espagnole, l’attaquant gabonais est apprécié par Marcelino. La décision appartenait désormais au joueur, lui qui est complètement barré du côté de Chelsea et invité à partir dans les plus brefs délais. Ce lundi, The Athletic informait que l’OM et Chelsea était entré en négociations pour le transfert de l’ex-joueur de l’ASSE. Et l’OM peut avoir des chances de boucler ce dossier, mais il faudra bien négocier.

Chelsea demande une indemnité

En effet, on apprend que le joueur de 34 ans est intéressé par le projet marseillais et pourrait donc faire des efforts financiers pour réduire son salaire, actuellement bien trop élevé pour les finances olympiennes, d’environ 180 000 euros… par semaine. Mais Aubameyang est surtout sous contrat jusqu’en 2024 avec les Blues, qui ont besoin d’argent pour dégraisser et demandent donc une certaine indemnité pour laisser partir le Gabonais de 34 ans.

Cependant, les négociations avancent bien entre les deux clubs, mais l’OM devra donc bien négocier pour trouver un compromis avec le club londonien et frapper un gros coup sur le mercato estival en s’offrant Aubameyang. De son côté, le joueur est toujours classé comme indésirable à Chelsea et espère trouver un nouveau point de chute. En effet, il n’a pas été inclus dans le groupe de Chelsea, qui quittera Londres ce lundi, pour la tournée de pré-saison aux États-Unis.