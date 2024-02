Coupe de France : le tirage au sort complet des quarts de finale !

Alors que sept des huit équipes qualifiés sont d’ores et déjà connues et en attendant de connaître le dernier heureux élu - le FC Rouen accueille l’AS Monaco au Stade Robert-Diochon à partir de 20h45 - le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France va débuter, ce jeudi à 20h. Grand favori à la victoire finale, le Paris Saint-Germain, tombeur de Brest (3-1), est logiquement au rendez-vous. Tout comme l’OGC Nice, qui n’a pas tremblé pour se défaire du Montpellier HSC (4-1).

Parmi les autres candidats au sacre final, on retrouve également l’Olympique Lyonnais, vainqueur de Lille mercredi soir et confirmant ainsi son renouveau après le succès glané contre l’OM le week-end dernier. Auteur d’un festival offensif (6-1) sur la pelouse de Sochaux, le Stade Rennais attend aussi son futur adversaire, au même titre que Strasbourg, qui est venu à bout (3-1) du HAC, ou encore Valenciennes, qualifié dans la douleur face aux amateurs de Saint-Priest. Petit poucet de la compétition, Le Puy, pensionnaire de N2 et tombeur de Laval, poursuit de son côté sa formidable épopée.

Un choc PSG-Nice au programme

Dans la foulée de ces rencontres, Ysaora Thibus, championne du monde de fleuret en 2022, procédait au tirage au sort des quarts de finale. Désormais, les cadors de la compétition sont fixés sur leur sort. À ce titre, les quarts de finale de la doyenne des compétitions nous réserveront un choc au sommet entre le Paris Saint-Germain, grand favori pour la victoire finale et actuel leader du championnat, et l’OGC Nice, dauphin des Franciliens en Ligue 1.

En parallèle, l’Olympique Lyonnais recevra le Racing Club de Strasbourg au Groupama Stadium, une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses tant les Gones ne peuvent uniquement miser sur cette compétition pour espérer accrocher l’Europe, la saison prochaine. En parallèle, le Puy-en-Velay a hérité d’un adversaire coriace en la personne du Stade de Rennais, en pleine bourre au cours des dernières semaines. Enfin, Valenciennes, dernier rescapé de Ligue 2 dans ce tournoi, affrontera le vainqueur de la rencontre entre Rouen et l’AS Monaco. Pour rappel, à l’heure actuelle, il est seulement indiqué que les quatre quarts de finale se disputeront le mercredi 28 février 2024 mais ces derniers devraient s’étaler sur deux ou trois jours de la semaine, entre le mardi 27 et le jeudi 29 février.

Le tirage au sort complet des quarts de finale

PSG (L1) - OGC Nice (L1)

Olympique Lyonnais (L1) - Strasbourg (L1)

Puy-en-Velay (N2) - Rennes (L1)

Rouen (N1) / Monaco (L1) - Valenciennes (L2)

