Ligue des Champions

Le nouveau clin d’oeil de Sergio Ramos au Real Madrid

Par Tom Courel
1 min.
Sergio Ramos en conférence de presse. @Maxppp

Sergio Ramos n’a pas fini de faire réagir la toile en 2026. Après sa forte envie de racheter le Séville FC, et plus récemment d’aider le club andalou dans une posture plus que délicate en Liga, le joueur n’a pas hésité à utiliser sa story Instagram pour passer un énième message. L’ancien joueur de Monterrey, passé principalement par la Maison Blanche, a continué de réaliser des clins d’œil à son club de (presque) toujours (2005-2021).

El Chiringuito TV
😅🤍 SERGIO RAMOS sigue con sus GUIÑOS al REAL MADRID...

📲 Ojo a su última historia: un alambre con la silueta de su gol en La Décima... y el himno de música de fondo.
Avec un fil représentant la silhouette de son but lors de la dixième Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, l’homme de 39 ans s’est effectivement bien amusé sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, l’hymne traditionnel du club est composée en arrière-plan. De quoi rappeler aux supporters madrilènes que l’ancien capitaine du club n’a jamais oublié les années passées à triompher dans la mythique capitale.

Pub. le - MAJ le
