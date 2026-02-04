Le Séville FC ferme la porte à un retour de Sergio Ramos

Le dossier Sergio Ramos continue d’enflammer Séville. Alors que l’ancien capitaine du Real Madrid est au cœur d’un projet de rachat du club andalou via une offre estimée à 400 millions d’euros, une autre hypothèse, plus inattendue, a émergé ces dernières heures. Selon El Larguero, le Séville FC envisagerait désormais de le faire revenir… comme joueur, en dehors des périodes de mercato. Au fil des discussions autour de la vente du club, Ramos aurait lui-même évoqué la possibilité de rechausser les crampons pour aider sportivement son club formateur, en grande difficulté cette saison (15e de Liga).

La suite après cette publicité

Cependant, le directeur sportif du club andalou, Antonio Cordon, a démenti l’intention de Séville de rapatrier son emblématique défenseur à l’occasion de la présentation officielle de Neal Maupay. « Notre priorité était l’attaquant. On n’a jamais pensé recruter un défenseur central. (…) Avec l’attaquant qu’on vient de recruter (Neal Maupay), on a tout dépensé. On n’a plus l’argent pour inscrire un joueur. J’aurais aimé avoir beaucoup d’argent pour recruter beaucoup de joueurs », a-t-il confié en conférence de presse. C’est dit.