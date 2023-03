Chelsea-BVB : la réaction à chaud de Kai Havertz

Chelsea a bien géré ce match retour, s’imposant 2-0 et renversant donc la situation, après cette défaite 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Un succès pendant lequel Kai Havertz a été particulièrement bon, étant même élu homme du match par la rédaction de Foot Mercato. Après la rencontre, il s’est exprimé sur BT Sport.

« Les deux dernières semaines étaient dures, on a perdu beaucoup de matchs. Aujourd’hui, c’était important de gagner, c’est le dernier titre qu’on peut gagner. On a montré du caractère et qu’on veut continuer à gagner », a déclaré l’international allemand. Nul doute qu’il voudra rééditer une telle prestation en quarts.

