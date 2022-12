Mauricio Pochettino se prononce sur son avenir

Libre depuis son départ du PSG, Mauricio Pochettino attend de trouver un nouveau club. Actuellement au Qatar où il assiste à la Coupe du Monde, l'Argentin s'est exprimé sur son avenir dans les colonnes de AS.

La suite après cette publicité

«Je ne sais pas. Les entraîneurs peuvent être ici aujourd'hui et se faire virer, ou vous pouvez regarder la Coupe du monde et recevoir une offre. Des gens expérimentés m'ont dit : "ne te bats contre personne, prépare-toi et le football t'en donnera l'opportunité"». Pochettino patiente donc, lui dont le nom revient pour prendre les commandes de la sélection anglaise.