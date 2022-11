Atlético : le violent coup de gueule d'Antoine Griezmann

Hier soir, l'Atlético de Madrid a perdu gros. Battus 2 à 1 par le FC Porto lors de la sixième et dernière journée des phases de groupe de l'UEFA Champions League, les Colchoneros, derniers de leur poule, sont donc éliminés de la C1. Un terrible coup sur la tête de l'écurie espagnole. Après la rencontre, Antoine Griezmann n'a pas mâché ses mots.

« On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ni d’aller en Ligue Europa. Si on est seulement capables de gagner un match, c’est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu’on se taise et qu’on travaille». Puis, le champion du monde 2018 a volé au secours de son entraîneur Diego Simeone, de plus en plus critiqué. « On est à ses ordres. C’est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l’Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain. On est une équipe difficile à jouer si on le croit, qu’on avance tous dans la même direction et qu’on applique ce que nous dit le coach. » Le message est passé !