PSG : le montant des indemnités versées à Mauricio Pochettino dévoilé !

Comme annoncé par RMC Sport un peu plus tôt dans la journée, l'aventure entre Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain va bel et bien prendre fin. Ce jeudi soir, L'Equipe indique même que les documents de l'accord entre les deux parties auraient d'ores et déjà été signés.

À ce titre, le quotidien français précise également les indemnités que devront verser les dirigeants parisiens pour rompre le contrat du technicien argentin qui courait jusqu'en juin 2023. Dans ce sens, compromis aurait donc été trouvé pour une enveloppe globale d'environ 10 millions d'euros pour le coach et son staff, qui souhaitaient le paiement des salaires correspondant à la saison 2022-2023. Une information qui ouvre un peu plus la porte à Christophe Galtier, annoncé depuis plusieurs jours sur le banc du PSG.