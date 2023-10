Argentine : Angel Di Maria annonce la date de sa retraite

Vainqueur de la Copa América 2020 et de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Angel Di Maria vise un incroyable triplé. L’ailier argentin de 35 ans qui brille sur ce début de saison avec Benfica avec déjà 6 buts et 2 offrandes en 9 rencontres. Voulant terminer en beauté sa carrière avec l’Albiceleste, il veut arrêter la sélection si possible sur un titre lors de la Copa América 2024 qui se tiendra cet été.

La suite après cette publicité

C’est en tout cas ce qu’il a affirmé sur Urbana Play, dans l’émission Todo Pasa : je suis venu à Benfica et cela me donne la chance de pouvoir continuer en équipe nationale et de jouer à un bon niveau. […] J’espère participer à la Copa America et ce sera la dernière pour moi.» En 134 capes depuis ses débuts en 2008, il compte 29 réalisations et 28 rencontres avec l’Argentine.