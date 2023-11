L’annonce de Daniel Riolo sur le futur stade du PSG

Désireux d’augmenter la capacité de spectateurs, le Paris Saint-Germain étudie toutes les options. Le club de la capitale espère racheter le Parc des Princes à la mairie de Paris. Mais cette dernière a repoussé une offre de 38 M€ et en veut au moins 300 M€. Les négociations vont-elles finir par aboutir ? Une chose est sûre, selon Daniel Riolo : le PSG ne déménagera jamais au Stade de France.

La suite après cette publicité

« Ils ont arrêté de s’y intéresser pour des raisons économiques : coût trop élevé de l’achat, 600 millions d’euros et il faut en plus la moitié de cette somme pour mettre aux normes, avoir un stade fonctionnel pour un club qui jouerait tous les quinze jours. (…) C’est déjà une excellente nouvelle puisque le PSG au Stade de France ne s’appelle plus le PSG. Il aurait renié son histoire. (…) Aller dans un stade qui n’est pas le tien, je n’ai jamais supporté l’idée et je crois que la plupart des supporters du PSG n’auraient pas accepté l’idée qui a couru pour la première fois à la fin des années 90. Ça n’aboutira jamais », a-t-il déclaré sur RMC Sport.